SL Benfica e FC Porto empatam na Luz

Jogou-se mais um clássico de futebol no Estádio da Luz, onde o SL Benfica acabou por empatar frente ao FC Porto, num jogo que ficou marcado por momentos de polémica, como os dois penáltis inicialmente marcados para o SL Benfica, que acabaram retirados por análise do VAR, e um golo já nos descontos, que teria dado a vitória ao Benfica, mas que acabou anulado por posição irregular.

A partida começou frenética para os dois lados, e a ação viu Sérgio Oliveira inaugurar a lista de admoestados neste jogo, com um cartão amarelo que o impediu de marcar presença na próxima jornada, com o Farense, por castigo.

O FC Porto respondeu em intensidade, mas foi incapaz de recuperar a igualdade no marcador até ao apito do intervalo, e a polémica chegou ao relvado nos últimos instantes da primeira metade. Rafa foi travado por Manafá e, inicialmente, Artur Soares Dias assinalou grande penalidade para o Benfica, decisão que viria a ser revertida, por posição irregular de Rafa.

Os azuis-e-brancos entraram melhor na segunda metade, e colocaram em campo Toní Martinez e João Mário, que serviu Mateus Uribe, aos 75 minutos, e assistiu o golo que permitiu ao FC Porto recuperar a igualdade no marcador.

Seguiu-se uma troca de ataques e situações de perigo entre as duas equipas, faltas marcadas, e uma grande penalidade que, depois de assinalada, acabou anulada por verificação do VAR. O ritmo no final da partida foi frenético, e até houve tempo para mais um golo ‘encarnado’, passavam cinco minutos do tempo regulamentar, mas 30 cm tramaram o Benfica, que acabou por ver o golo anulado.

Assim, com o empate a uma bola, mantém-se a distância de quatro pontos entre ‘águias’ e ‘dragões’, e o grande vencedor da noite é o Sporting CP, que vê assim os seus dois principais rivais deixar escapar dois importantes pontos, antes de um importante duelo frente ao SL Benfica, a 15 de maio.