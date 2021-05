Efemérides de 7 de Maio

1800 O superintendente-geral dos Correios de Portugal, José Diogo de Mascarenhas, reformou há 221 (regência de D. João VI e reinado de D. Maria I) anos os serviços e criou a função de carteiro.

1891 Na crise económica, política e financeira, o Governo português autorizou há 130 anos o Banco de Portugal a suspender a conversão das notas em oiro.

1919 Em Portugal, a Lei passou a contemplar há 102 anos (Governo de Domingos Pereira) a obrigatoriedade de 8 horas máximas diárias de trabalho.

1932 Alemães (nazis) e italianos (fascistas) anunciaram há 89 anos o estabelecimento da aliança política e militar, designada Eixo Roma-Berlim.

1940 Assinatura da Concordata e do Acordo Missionário entre Portugal e o Vaticano há 81 anos, no auge do salazarismo.

1953 Estreou-se há 68 anos o musical Can Can, de Cole Porter, no Teatro Schubert de Nova Iorque – tendo depois outras versões.

1991 A Guiné-Bissau, independente desde 1975, consagrou apenas há 30 anos o multipartidarismo.

2001 O carpinteiro britânico Ronald Biggs (1929-2013), do assalto ao comboio-correio Glasgow-Londres em 1963 e fugido durante muito tempo para o Brasil, regressou há 20 anos ao Reino Unido, onde foi detido pela polícia, até ser excarcerado (em 2009) por razões humanitárias e doença terminal.

2018 Vladimir Putin (n.1952) foi reconduzido há 3 anos como Presidente da Rússia para um quarto mandato de 6 anos, intervalado ao fim de 2 (quando trocou funções com o seu então primeiro-ministro, Dmitri Medvedev, n.1965) que durará até 2024 – e decidiu continuar a fazer tropelias constitucionais, para se manter no Poder depois disso.

2020 O Banco de Inglaterra divulgou há um ano previsões, segundo as quais a Economia do Reino Unido caminhave para sua pior crise em 300 anos (-14%), desde 1706.