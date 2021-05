Aluna do 6.º ano fere a tiro dois colegas e um funcionário numa escola nos EUA

Uma aluna do sexto ano feriu a tiro dois colegas e um funcionário de uma escola no Estado do Idaho, nos Estados Unidos (EUA), esta quinta-feira.

A jovem acabou por ser desarmada por um professor, segundo a polícia. O alerta foi dado pouco depois das 9h locais, 16h em Lisboa.

O xerife do condado de Jefferson, Steve Anderson, afirmou, citado pela AFP, que os ferimentos das vítimas não foram considerados fatais.

"Hoje vivemos o pior pesadelo que um distrito escolar pode enfrentar. Houve um tiroteio numa escola aqui em Rigby", confirmou o superintendente do distrito escolar de Jefferson, acrescentando que “o atirador foi intercetado”, tendo sido eliminada a “ameaça para os alunos", acrescentou.

Os alunos foram levados para uma escola secundária nas proximidades, onde os pais poderam reunir-se com os filhos.