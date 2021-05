Turistas britânicos já podem visitar Portugal sem fazer quarentena no regresso a casa

O setor do turismo português pode respirar de alivio. Portugal foi adicionado à “lista verde” de doze destinos de férias para os residentes no Reino Unido, a partir do dia 17 de maio, anunciou o ministro dos Transportes inglês, Grant Shapps, esta sexta-feira.

Ao estar incluído nesta lista, os turistas que visitem Portugal não terão de realizar quarentena no regresso a casa.

Quem se junta a Portugal na “lista verde” é a Grécia, Israel, Gibraltar e Malta. Já França e Espanha não fazem parte desta lista, ficando sujeitas a uma revisão que será feita daqui a três semanas.

De realçar que no dia 17 de maio, o Governo britânico vai autorizar as viagens não essenciais para o estrangeiro, coincidindo com o dia em que entrará em vigor o novo sistema de semáforo: o amarelo significa auto-isolamento em casa, o vermelho obriga a quarentena em hotel.

Os níveis de vacinação no país, a incidência de casos e novas variantes são os critérios tidos em conta para a avaliação destas listas.