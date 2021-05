Kate Middleton foi "fada dos livros" por um dia ao espalhar 150 cópias do seu livro pelo Reino Unido

Kate Middleton decidiu brincar à caça ao tesouro, esta sexta-feira, ao espalhar cópias do seu livro de fotografias 'Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020' – uma coleção de 100 imagens captadas durante o confinamento no ano passado -, por vários locais públicos do Reino Unido.

Numa parceria com a Book Fairies, foram disponibilizadas cerca de 150 cópias, que no seu interior continham uma carta da duquesa.

A iniciativa foi partilhada no perfil oficial do Instagram dos duques de Cambridge, no qual foram publicados vídeos da duquesa a espalhar livros em vários locais públicos.

Book Fairies é um projeto sustentável, que tem como propósito partilhar livros ao deixá-los em qualquer sítio para que alguém tenha a oportunidade de o ler.