Pessoas a partir dos 60 anos deverão poder fazer autoagendamento já no final da próxima semana

“No final da próxima semana ou início da seguinte”, as pessoas a partir dos 60 anos deverão poder marcar o dia para receber a vacina contra a covid-19 através do sistema de autoagendamento pela Internet.

"Tratando-se de um sistema complexo e massivo e que se encontra em transição, optou-se nesta fase inicial abrir o autoagendamento somente a pessoas com mais de 65 anos, sendo expectável abrir o autoagendamento para as pessoas com mais de 60 anos no final da próxima semana ou início da seguinte", afirmou uma fonte da task-force à agência Lusa.

Recorde-se que, pela primeira vez no país, vacinararam-se cerca de 100 mil pessoas num só dia, esta quinta-feira.

Assim, esta medida tenciona dar continuidade ao aumento do ritmo da vacinação, com o objetivo de ter todo o grupo etário acima dos 60 anos vacinado com pelo menos uma dose "até ao final de maio ou na terceira semana de maio", tal como indicou a ministra da Saúde, Marta Temido, no dia 21 de abril.

A task-force frisou o papel determinante que o sistema de autoagendamento pela Internet tem para a aceleração da campanha de vacinação, nomeadamente devido à “libertação de profissionais de saúde, que se encontravam empenhados no agendamento local. Sem esta mudança não seria possível atingir o ritmo de vacinação necessário", assinalou a mesma fonte.

Se tem mais de 65 anos e ainda não realizou o pedido de autoagendamento, clique aqui