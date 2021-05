Politica

7 de maio 2021

Von der Leyen falou em português para citar enfermeira: "Juntos somos mais fortes" | Vídeo

"Enquanto me preparava para esta cimeira, recebi uma carta de uma jovem enfermeira portuguesa", contou a presidente da Comissão Europeia no final do seu discurso na cerimónia de abertura da Cimeira Social, na Alfândega do Porto.