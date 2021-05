Nem oitenta nem oito

O perfil de Moedas (sem carisma) é demasiado parecido com o de Fernando Medina, o que seria sempre um handicap para o social-democrata, uma vez que o socialista tem a enorme vantagem de estar no poder e de ter palco permanente tanto no município como mediático.

É surpreendente como aqueles (muitos) que tanto se entusiasmaram com a candidatura de Carlos Moedas a Lisboa quando ela foi anunciada, não poupando nos elogios e na euforia, parecem agora tão desolados com a mesma, sobretudo ao olharem para a vitória estrondosa de Isabel Díaz Ayuso em Madrid e lamentarem que seja por cá irrepetível.

Convenhamos, se não havia razões para um manifestamente excessivo entusiasmo quando a candidatura de Carlos Moedas foi confirmada, menos há agora para um derrotismo injustificado.

Antes de mais, o facto de Moedas dar com toda a certeza um excelente presidente da Câmara de Lisboa – ou de outra qualquer –, pelas suas comprovadas qualidades e competência, não fazia dele um tão bom candidato como a generalidade da opinião publicada (da direita à esquerda) se apressou a qualificar.

Ter sido comissário europeu dá currículo e prestígio mas não garante necessariamente votos – basta lembrar que nenhum dos comissários europeus portugueses teve carreira política significativa após regressar de Bruxelas.

Além disso, o perfil de Moedas (sem carisma) é demasiado parecido com o de Fernando Medina, o que seria sempre um handicap para o social-democrata, uma vez que o socialista tem a enorme vantagem de estar no poder e de ter palco permanente tanto no município como mediático.

Por outro lado, a falta de notoriedade de Carlos Moedas nos bairros do concelho, onde residem os eleitores que vão às urnas, é um fator que pode ser mais facilmente invertido do que a taxa de rejeição do presidente em exercício.

Mas, para essa inversão, Moedas tem de arrepiar caminho e conseguir afirmar-se e mostrar ao eleitorado a diferença entre votar em si e na mudança e votar em Medina e na continuidade.

Começou, de facto, mal no seu discurso, voltado para as smart cities, para o turismo de pé descalço, para a multiplicação dos quilómetros de ciclovias e um conjunto de bandeiras que fizeram e ainda fazem moda, mas que, no fundo, são as mesmas de Medina ou de qualquer outro candidato alinhado com os conceitos ditos ambientalistas, de inclusão e da modernidade que alimentam as redes sociais e os programas televisivos de políticos feitos comentadores e de comentadores que não se diferenciam desses políticos.

Daí ter marcado pontos ao assumir que a ciclovia central que entope a Av. Almirante Reis, consigo, tem os dias contados. Porque aquela ciclovia – e, aliás, tantas outras – é um monumental disparate, que engarrafa a avenida a qualquer hora do dia, prejudicando os residentes e condenando o comércio local (só o vereador da mobilidade acha que as pessoas podem ir às compras de bicicleta, sobretudo de eletrodomésticos, móveis, roupa e por aí fora e que a redução do estacionamento pode promover a restauração e os bares da zona).

