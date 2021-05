UE vai receber 900 milhões de vacinas da BioNTech/Pfizer

A Comissão Europeia (CE) assinou mais um contrato para compra de 900 milhões de vacinas da BioNTech/Pfizer, com a opção de adquirir mais 900 milhões.

A presidente da CE, Ursula von der Leyen, recorreu ao Twitter para anunciar o novo contrato, acrescentando que brevemente serão anunciados outros contratos com outras farmacêuticas.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow.