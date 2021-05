É sábado e a campainha para terminar o recreio não toca às 13 horas, pela primeira vez sabe-se lá quanto tempo depois (fim do dramatismo: 173 dias e após ter sido declarado 15 vezes de forma consecutiva, o Estado de Emergência chegou ao fim).

Loucura! E um motivo muito válido para celebrar. Como quase todos nesta altura. Se o Jaime chegou aos 30 anos de idade há seis meses também não há como não assinalar a data. E a Maria, que tropeçou e foi uma sorte não ter passado de um susto? Brinde, já! À Maria, ao pé da Maria, ao passeio, ao lancil. Vale tudo.

E, entretanto, é sábado…

- Vamos jantar fora?

- Sim, àquele restaurante à frente da estação.

Nem uma mesinha de apoio. Cheio. De gente e barulho, como se quer.

- Ah, não tem problema, seguimos para o da esplanada grande.

Fechado.

- Tanto se queixaram, mas agora nem mudam os horários.

- Pois...

- E o outro? Aquele da picanha?

- Está lá sempre aquela mesa...

- Ok, esquece.

- E o vegetariano? Tem sempre mesa!

- Claro que tem, mas fiz alguma coisa de errado para estar de castigo?

- Fogo, são quase 22 horas, as cozinhas vão fechar e arrefeceu imenso. Calcei as sandálias porque estava sol à tarde.

- Mas já te estás a queixar? O entusiasmo passou-te rápido.

- Vamos para casa? Para a semana marcamos mesa com mais tempo.

E mesmo parecendo que no final de contas tudo bateu errado - como quando cobram os gressinos e as azeitonas apesar destes nem chegarem à mesa -, o sábado voltou a ganhar sentido.

22h23: O regresso a casa

(- Emprestas-me umas meias quentes, sff, estou com os pés a congelar.

- Ok, mas se fores ligar o forno para por as pizzas também ajuda a aquecer).