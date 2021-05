Portugal atinge a marca dos 800 mil recuperados da covid-19

Há 260 infetados nos hospitais portugueses. As duas mortes ocorreram na zona de Lisboa e Vale do Tejo e no Norte.

A covid-19 contagiou 406 pessoas e vitimizou mais duas nas últimas 24 horas. Segundo o recente boletim da DGS, Portugal atingiu, este sábado, a barreira dos 800 mil recuperados (800.007) desde o início da pandemia, tendo mais 565 pessoas vencido o vírus nas últimas 24 horas.

Agora, o país soma 839.258 casos de infeção por SARS-coV-2 e 16.991 mortes desde março de 2020.

Há menos vinte pessoas internadas com covid-19 nos hospitais, havendo agora 260 infetados nas unidades hospitalares. 74, dos quais, estão a precisar de assistência médica das Unidades de Cuidados Intensivos, menos uma pessoa em relação a sexta-feira.

De acordo com a DGS, este sábado foi o que registou o maior número de novos casos nos últimos sete dias.

Por uma diferença de 12 casos, o Norte reportou (novamente) mais novos contágios por covid-19 – 127 - do que Lisboa e Vale do Tejo – 115. Segue-se o Algarve com 61 novos casos, Centro com 49 e Alentejo com 23. Em relação às regiões autónomas dos Açores e da Madeira, registaram-se 22 e 9 novas infeções, respetivamente.

As duas mortes divulgadas pelo boletim da DGS deste sábado ocorreram na zona de Lisboa e Vale do Tejo e no Norte.

Quanto ao número de casos ativos, Portugal tem 22.260, menos 161 do que sexta-feira. Este valor tem vindo a reduzir gradualmente, dado que é preciso recuar a 23 de setembro para encontrar um número de casos ativos menor do que o reportado este sábado – 22.247.

De momento, as autoridades de saúde têm 20.656 contactos sob vigilância, menos 407 em relação a ontem.

De acordo com os dados de sexta-feira da DGS, a taxa de incidência é de 57,7 por 100 mil habitantes no território nacional e de 55,4 em Portugal continental. Já o índice de transmissibilidade é de 0,92.

Consulte aqui o boletim da DGS de 08 de maio