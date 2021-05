Avalanche nos Alpes franceses causa quatro mortes

Apenas uma pessoa saiu ilesa do incidente no Monte Galibier, conhecido pelo terreno inclinado, pelo qual os ciclistas percorrem durante o Tour de France.

Uma avalanche nos Alpes franceses atingiu dois grupos de excursionistas, matando assim quatro pessoas no Monte Galibier, indicaram as autoridades gaulesas.

Apenas uma pessoa saiu ilesa do incidente e agora as equipas de resgate estão a trabalhar no local para tentar perceber se mais alguém foi levado pela neve, anunciou o município, em comunicado.

Segundo o autarca do departamento de Savoie Pascal Balot disse à BFM TV, a equipa é constituída por seis militares de uma unidade resgate, dois cães especializados e dois helicópteros.

O incidente ocorreu na cidade de Valloire, na área do Monte Galibier, conhecido pelo terreno inclinado, pelo qual os ciclistas percorrem durante o Tour de France.

Também verificou-se outra avalanche perto da cidade alpina de Bourg-Saint-Maurice após esta ocorrência. Não são conhecidos vítimas.