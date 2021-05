William e Harry estão há um ano e meio a... discutir, revela jornalista

Há um ano e meio que os irmãos da realeza britânica andam às desavenças, revelou o jornalista e ex-amigo próximo dos irmãos, Tom Bradby.

"Costumava ser algo bastante direto, acertado, porque eles não discutiam e a vida era simples. Depois foi descendendo aos poucos para algo difícil - pessoalmente e publicamente - ao longo do último ano e meio", assinalou o jornalista ao jornal The Times.

Tom Bradby já esteve vários momentos no grande ecrã com a realeza britânica: uma entrevista com William e Kate Middleton a propósito do seu noivado em 2010 e a apresentação de um documentário com Harry e Meghan em 2019, indicou ao Times.

O jornalista do canal televisivo ITV foi quem revelou ao olhar público as dificuldades de Harry e Meghan com a vida na realeza.

Bradby foi a agulha que arrebentou com o balão de água por cima da família real quando fez a pergunta à ex-atriz: “Está tudo bem?”. Meghan respondeu com toda a sinceridade e disse que estava com dificuldades e que poucos se preocupavam em saber se ela estava bem. A partir deste momento, tudo viria a mudar na vida do casal e da família real britânica.

Após a situação Megxit, William decidiu-se afastar do jornalista, visto que Bradby apoiou o casal do duque de Sussex e da ex-atriz.