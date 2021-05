Filho de quatro anos faz encomenda de mais de dois mil dólares em gelados através da Amazon

O amor move montanhas, rios, mas também pode mexer (e bastante) com as nossas contas bancárias.

Foi o que aconteceu a mãe do pequeno Noah de quatro anos que se viu com uma despesa de mais de dois mil dólares, depois de o filho ter encomendado 918 gelados do SpongeBob, a sua personagem favorita.

Através da plataforma Amazon, Noah encomendou 51 caixas com 918 gelados que foram entregues na casa da sua tia.

Sem posses para saldar esta despesa, a mãe de Noah, Jennifer Bryant, criou uma página na plataforma GoFundMe para conseguir pagar a encomenda. Até ao momento desta publicação, Jennifer conseguiu arrecadar 17.704 dólares, sendo que a sua meta era de 2.619 dólares.

"Por mais adorável que esta história possa parecer, a mãe do Noah é uma estudante de Serviço Social que não pode suportar isto", referem os meios de comunicação norte-americanos, ao indicarem que a Amazon não aceita a devolução.

Jennifer tem ainda mais dois filhos e um empréstimo que financia os seus estudos, além dos custos habituais da sua vida, indicam os jornais norte-americanos.