Pessoas a partir dos 60 anos já podem fazer autoagendamento da vacina contra covid-19

Governo quer que até ao final de maio todas as pessoas com mais de 60 anos tenham já recebido a primeira dose da vacina.

Já é permitido o autoagendamento da vacina contra a covid-19 para quem tiver mais de 60 anos.

A previsão era de que as pessoas com 60 anos pudessem agendar a sua marcação para a primeira dose da vacina, no portal da DGS, só no final desta semana, mas a possibilidade acabou por ser antecipada

A task force do plano de vacinação pretende que todas as pessoas com mais de 60 anos tenham recebido, pelo menos, a primeira dose até ao final de maio.

O objetivo é tornar mais regular a meta das 100 mil vacinas administradas num só dia, feito conseguido na quinta-feira passada.