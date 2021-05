Número de internados com covid-19 sobe ligeiramente

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 324 novos casos de covid-19, elevando para 839.582 o total de contágios confirmados desde março de 2020.

Os dados da DGS revelam também que mais uma pessoa morreu devido à covid-19, assim o país soma agora 16.992 óbitos associados à doença em Portugal.

O Norte foi a região que notificou um maior número de novos casos, 153, tendo sido também ali que ocorreu a única morte associada à covid-19, registada este domingo. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 107 contágios, o Centro com mais 21, o Algarve também com 21 novos diagnósticos e, por fim, o Alentejo com mais quatro infeções.

Já a região Autónoma da Madeira registou dois novos casos e os Açores mais 16.

Atualmente, estão internadas 268 pessoas com covid-19, o que revela um ligeiro aumento face aos dados de sábado que revelavam menos oito hospitalizados. Nos cuidados intensivos encontram-se agora 74 infetados, o mesmo número verificado ontem.

O novo balanço das autoridades de saúde destacam ainda o facto de mais 270 pessoas terem deixado de ter a doença ativa, aumentando para 800.277 o total de recuperados.

Neste momento, existem 22.313 casos ativos da doença e as autoridades de saúde têm sob vigilância 20.261 contactos.