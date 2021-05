Todos os políticos serão 'cata-ventos'?

A campanha de Ayuso foi marcada pelo slogan ‘Comunismo ou liberdade’. Mais: ‘liberdade’ era a ideia central do seu discurso, sempre sem subterfúgios, com ideias claras e acessíveis às pessoas, cimentadas por um carisma inegável. Ficou a quatro lugares da maioria absoluta, com mais votos que toda a esquerda junta.

Comparemos com os nossos líderes e percebemos melhor porque Costa não tem sido acossado nem pelo PSD nem pela direita que continua envergonhada, como se este rótulo de ‘ser de direita’ fosse estigma. Nem precisamos de fazer um grande esforço para nos recordarmos da entrevista do passado fim de semana de Costa, com mensagens diretas e, quando se referiu a Rio, desnecessariamente ofensivas, sobretudo quando sem qualquer pudor rotulou Rio de «cata-vento sem pontos cardeais».

Existe a perceção generalizada que os políticos tudo prometem e pouco cumprem, pela tolerância do eleitorado. Serão, afinal, todos ‘cata-ventos’? Uma coisa eu sei: a credibilidade dos políticos deveria começar no respeito mútuo pelos seus adversários.

Como sobressai desta entrevista, acho que se percebe bem por que razão Costa não consegue a maioria absoluta tão ansiada. Agressivo de forma desnecessária, sistematicamente namorando uma esquerda totalitária e distribuindo benesses a faixas importantes do seu eleitorado potencial, as sondagens andam pelos 36-39% e daí não passam. Fosse Costa mais moderado, menos ‘comunista’ e mais social-democrata e já teria tido maioria absoluta nestas últimas eleições de 2019.

Rio continua a ser Rio, acreditando que o poder lhe cai no regaço por saturação do eleitorado num PS, em vez de ser claramente afirmativo como líder de oposição. Talvez a eleição de Ayuno e, sobretudo, este discurso de Costa o tenha alertado para ser assertivo. Na Grande Entrevista parece ter dado sinais de querer começar um novo ciclo, embora pouco acessível para a maioria do eleitorado, dada a linguagem tecnocrática que utiliza.

Sobre a Justiça, relembrou com clareza o caso do Procurador Europeu que envergonha Portugal. Ajustou contas pessoais com Costa ao relembrar estórias antigas, citando escutas sobre um caso mediático ao tempo, em que sobre o tema dialogava com Ferro Rodrigues. Referiu a situação de Odemira como «vergonhosa» e tem mais que razão, sobretudo quando refere onde terão andado as autoridades quando a PJ anda há dois anos a investigar casos de imigração ilegal e tráfico humano ou qual a eficácia das denúncias do presidente do município que, melhor que ninguém, certamente conhece os casos agora tão badalados.

Sobre as autárquicas, ao invés, continua a insistir nas suas candidaturas, com certezas que apenas ele vê e que só se destacam por serem polémicas, com possibilidades mínimas de sucesso. As teimosias podem ser qualidades ou defeitos, consoante as circunstâncias e Rio, crendo-se iluminado, tem o condão de irritar muitos dos seus militantes com essas teimosias que apenas servem para desagregar as suas hostes.

Rio poderia, até pela sua formação económica, dar voz às reivindicações dos setores privados sobre o PRR. Por exemplo, criticar com clareza e contundência as opções governamentais a lembrar um país de planificação socialista, ou ainda lamentar o desconhecimento das medidas corretivas que foram impostas, que sabemos existirem e que não foram divulgadas ‘por lapso’ (Governo dixit). Vão entrar milhões, mas quando vemos as empresas a queixarem-se da escassez de apoio no PRR ou o setor do Turismo a lamentar a inexistência de investimentos, só poderemos ficar apreensivos com o futuro.

Rio poderia expor as tendências deste Governo, estatizante na ideologia e agora também na prática. Depois da nacionalização desnecessária da TAP que vai custar um balúrdio aos cofres públicos, assistimos à coletivização da propriedade privada no ZMar ou ao anúncio de residências universitárias exclusivamente para filhos de funcionários públicos, realidades que um qualquer Ayuno nacional se oporia de forma veemente.

Na política não há lugar para pessoalidades ou estados de espírito. Nisso, Rio tem carradas de razão, até porque o desígnio do PSD é ser perspetivado como o principal partido de oposição e alternativa de poder. Portugal precisa de novos caminhos que sejam inspiradores de crescimento económico e estes só podem trilhados pelo PSD pela afirmação de ideias, sem tibiezas e jamais pelo esgotamento político do poder.

P.S. – A dívida pública portuguesa já está em Eur 275,3 MM, subindo para 137,1% do (PIB) no primeiro trimestre de 2021. Líquida de depósitos, a dívida pública aumentou para Eur 250,5 MM. Expectável, mas preocupante. Carpir mágoas nada resolve. Alguém ainda duvida que só com investimento estrangeiro e forte apoio à iniciativa privada poderemos sair deste imbróglio?