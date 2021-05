Pepa deixa Paços de Ferreira no final da temporada

O Paços de Ferreira oficializou, neste domingo, após o empate a uma bola frente ao Marítimo, a saída de Pepa do comando técnico. O anúncio foi dado por Paulo Meneses, presidente do clube, que se dirigiu à sala de imprensa e deu a notícia. "Foi apresentada uma proposta de renovação ao Pepa, conversámos várias vezes, mas o Pepa entendeu que a ligação devia terminar no final da época, com a mesmíssima elevação com que chegámos à conclusão de que os caminhos se vão separar", revelou Meneses.

Pepa chegou ao emblema pacense em 2019, e deverá passar a orientar o Vitória de Guimarães, segundo avançam alguns meios de comunicação desportivos.

"A palavra que fica é gratidão. Fica a amizade também e gratidão por tudo o que nos foi dado", foram as curtas palavras de Pepa, em reação à notícia.