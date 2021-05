Final da Liga dos Campeões pode ser no Estádio do Dragão

Istambul poderá deixar de ser o palco escolhido pela UEFA para receber a final da Liga dos Campeões, que poderá escolher o Estádio do Dragão para receber o jogo entre Manchester City e Chelsea, segundo avançou o The New York Times.

Em causa está a inclusão da Turquia na lista de países em zona vermelha do Reino Unido, devido ao aumento de casos de covid-19 no país.

A situação levou ambos os clubes, bem como as autoridades britânicas, a discordar da realização da final neste país, sugerindo que o jogo acontecesse, entre diferentes opções, no estádio de Wembley, em Londres, o que evitaria que os adeptos britânicos tivessem de se deslocar longas distâncias para assistir à final, bem como evitar o contacto com países onde o novo coronavírus tem maior incidência.

O Estádio do Dragão surge, no entanto, também como opção, segundo avança o jornal norte-americano, o que traria mais uma final da liga milionária a Portugal, após o confronto entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, no Estádio da Luz, em 2020.