Real Madrid segura luta pelo título por um fio

A luta pelo título em Espanha continua ao rubro, e o Real Madrid, que tinha, na partida frente ao Sevilha, a oportunidade de igualar o número de pontos dos rivais do Atlético de Madrid, acabou por desperdiçar a oportunidade, num empate sacado a ferros, após ter estado a perder por 1-2.

Foram mesmo os visitantes, no Alfredo di Stefano, que se puseram logo em vantagem aos 22 minutos, pelos pés de Fernando. Já na segunda parte, Marco Asensio recebeu a assistência de Toni Kroos e voltou a instaurar o empate no marcador.

A realidade, no entanto, não se manteve durante muito tempo, com Ivan Rakitic a converter uma grande penalidade e a voltar a pôr o Sevilha na lidernaça do marcador, onde se manteria até aos 90+4 minutos.

Nessa altura, um erro colossal de Diego Carlos, que acabou por tocar na bola sem querer e enganar o guarda-redes do Sevilha, eliminando a hipótese do emblema de Julen Lopetegui de vencer, o que deixa tudo em águas de bacalhau no topo da liga espanhola.