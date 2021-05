Conor McGregor quer comprar o Manchester United. "Poderia fazer grandes coisas por um clube"

É oficial: Conor McGregor quer mesmo comprar o Manchester United. O anúncio foi feito pelo próprio, nas redes sociais, após ter sido questionado sobre a sua intenção de comprar um clube.

“Primeiro, surgiu uma conversa a propósito do Celtic, para ser sincero. Para adquirir ações do Dermot Desmond [acionista maioritário do clube escocês]". Estou, certamente, interessado em adquirir uma equipa desportiva nalguma altura! Tanto o Celtic como o Manchester United são equipas de que gosto, certamente. Mas estou aberto. Sinto que poderia fazer grandes coisas por um clube”, afirmou o lutador da Ultimate Fighting Championship (UFC).

Esta não é a primeira vez que McGregor revela ter intenções de comprar o clube britânico. Na altura da criação da Superliga Europeia, o lutador afirmou que estava “a pensar em comprar o Manchester United” e perguntou aos fãs qual a sua opinião.

A conversation came up regarding Celtic first to be honest. To acquire shares from Dermot Desmond. I am certainly interested in acquiring a sports team at some stage!

Both Celtic and Man United are teams I like for sure. But I am open. I feel I could do big things for a club. https://t.co/KgD9qnYipP