Dulce Guimarães diz que hoje "será um dia decisivo" para Maria João Abreu

A artista Dulce Guimarães afirmou, no domingo, que esta segunda-feira será “um dia decisivo” para Maria João Abreu. Recorde-se que a atriz está internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, desde o dia 30 de abril, após se ter sentido mal durante as gravações de uma novela.

"Amanhã [10 de maio] será um dia decisivo para ti, velha amiga. Quero ter pensamento positivo mas o conhecimento não está a permitir-mo. Tens que, como sempre fizeste noutras lutas - ainda que bem mais fáceis - ir buscar forças ao teu lado forte", escreveu, no Facebook, Dulce Guimarães.

"Logo que a medicação que te tem mantido no coma comece a ser retirada, vai lá, amiga, vai a esse teu lado mais forte, desce lá, para depois subires, mesmo que devagar e volta, volta em força, volta toda, volta tu", completou.

Segundo João de Carvalho, a atriz desmaiou durante as gravações da novela ‘A Serra’, tendo sido socorrida pelo colega José Mata. O ator contou ainda que Maria João Abreu “estava muito magra” e tinha “sofrido dois aneurismas”.