Médico que tratou Navalny após envenenamento na Sibéria está desaparecido

Alexander Murakhovsky, o médico que tratou Navalny após este se ter sentido mal durante um voo na Rússia, está desaparecido. Murakhovsky foi promovido a ministro da Saúde da região de Omsk, na Sibéria, depois de ter lidado com a hospitalização do opositor russo.

Segundo um comunicado da polícia de Omsk, o médico saiu de uma base, no sábado, para ir caçar numa floresta e não é visto desde então.

O ministro do Interior da região divulgou um comunicado que dava conta do desaparecimento de um homem, mas não identificou Murakhovsky.

“No dia 8 de maio de 2021, o ministro dos Negócios Estrangeiros da região de Omsk recebeu uma mensagem que na vila de Pospelovo, no distrito de Bolseukovsky, um residente de Omsk, nascido em 1971, deixou uma base de caça num veículo todo-o-terreno para ir para a floresta. Após um dia, os conhecidos [do homem] fizeram buscas para o encontrar, tendo depois comunicado o incidente à polícia”, lê-se no comunicado, citado pela CNN.

As buscas incluem membros de serviços de emergência, polícia, guarda nacional, inspetores de caça e voluntários, apoiados por drones e helicópteros, e estão a ser “significativamente complicadas pelo terreno difícil e pela presença de pântanos”. O comunicado revelou ainda que um veículo todo-o-terreno foi encontrado a cerca de 6,5 quilómetros da base.

Recorde-se que o líder da oposição russa se sentiu mal durante um voo, a 20 de agosto. Esteve internado na Rússia, antes de ser transferido para a Alemanha, onde os médicos concluíram que se tratou de um envenenamento por Novitchok, uma substância neurotóxica concebida por especialistas soviéticos e com fins militares.