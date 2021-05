Lucro do BPI atinge 60 milhões no primeiro trimestre

Na atividade em Portugal, o BPI obteve um resultado líquido de 54 milhões, o que compara com os quatro milhões registados no período homólogo do ano passado.

O BPI registou no primeiro trimestre de 2021 um lucro consolidado de 60 milhões de euros, um aumento de seis milhões face ao trimestre em 2020. Na atividade em Portugal, o BPI obteve um resultado líquido de 54 milhões, o que compara com os quatro milhões registados no período homólogo do ano passado, quando se registaram imparidades significativas para prevenir potenciais impactos da pandemia. De acordo com a instituição financeira, o contributo das participações minoritárias no BFA e BCI foi de seis milhões no trimestre.

“O 1º trimestre de 2021 ficou marcado pela forte dinâmica da atividade comercial, que mostra a capacidade do BPI em ajustar-se ao contexto criado pela persistência da pandemia. Registámos um crescimento significativo do produto bancário, assente na resiliência da margem financeira, no aumento da venda de produtos de poupança e investimento (seguros de capitalização e fundos de investimento) e na gestão rigorosa do balanço. E continuamos a ganhar quota de mercado no crédito. Sabemos que o restante ano de 2021 será ainda muito difícil, mas o BPI mostrou que conta com equipas empenhadas e a robustez financeira necessária para continuar a apoiar famílias e empresas, e com a Fundação "la Caixa", reforçar o seu compromisso social”, disse João Pedro Oliveira e Costa, Presidente Executivo do BPI.

Os depósitos ascenderam a 26 618 milhões de euros, representam 69% do ativo e constituem a principal fonte de financiamento do balanço. A quota de mercado dos depósitos ascendeu a 10.7% em março de 2021.

Os recursos totais de clientes cresceram 9,7%, totalizando 37 704 milhões no final de março de 2021.

Moratórias

Em 31 de março 2021, 98% das Moratórias de Crédito (5.6 mil milhões) estavam em situação regular (crédito classificado em stage 1 e stage 2): crédito habitação (2.5 mil milhões), 98.8% em situação regular; crédito pessoal e financiamento automóvel (0.3 mil milhões), 97.8% em situação regular; crédito a empresas (2.8 mil milhões), 97.4% em situação regular.

No início de abril terminaram moratórias correspondentes a 1.2 mil milhões de créditos (dos quais, 1.0 mil milhões de crédito à habitação). “De registar o bom comportamento dos créditos após retomarem as obrigações de pagamento, semelhante ao desempenho global da carteira de crédito.

Mas a 1 de abril permaneciam moratórias ativas correspondentes a 4.5 mil milhões (das quais apenas 1.8 mil milhões de capital e juros), representando 17% da carteira de crédito.

O BPI disse ainda que recebeu cerca de 9.4 mil candidaturas às linhas de crédito de apoio público covid-19 correspondentes a 748 milhões de euros.

Custos de estrutura caem

Nos três primeiros meses do ano, o BPI registou uma diminuição dos custos de estrutura de 3%, “refletindo: a queda de 4,6% dos custos com pessoal, que incluiu o efeito das saídas por reforma antecipada e rescisões voluntárias no último trimestre de 2020; o acréscimo de 1.9% dos gastos gerais administrativos; e a redução em 8.2% das depreciações e amortizações, essencialmente explicada pela revisão em junho 2020 da vida útil estimada do software (imobilizado intangível)”, disse em comunicado.

O rácio de eficiência core (cost-to-income core) melhorou para 57.1%, o que corresponde a uma descida de 0.9 p.p. desde o início deste ano.

No final de março 2021 o Banco BPI contava com 4 597 colaboradores (-25 em termos líquidos em relação a dezembro de 2020). Na mesma data a rede de distribuição totalizava 404 unidades comerciais, entre balcões (343), centros premier (26), 1 balcão móvel e centros de empresas (34).