Alemanha autoriza vacina da Johnson & Johnson para pessoas com menos de 60 anos

A decisão foi tomada pelo ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, com os responsáveis dos 16 estados federados, e teve em conta recomendação da Comissão Permanente de Vacinação do Instituto Paul Ehrlich.

A Alemanha revelou, esta segunda-feira, que irá autorizar a administração da vacina contra a covid-19 da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, em pessoas com menos de 60 anos após consulta médica e decisão pessoal. No entanto, a recomenda que seja usada em pessoas a partir de 60 anos.

Spahn considera “ser razoável” que as pessoas com menos de 60 anos tenham a possibilidade de ser vacinadas com esta vacina, uma vez que a maioria dos lotes da vacina da Johnson & Johnson chegará à Alemanha a partir de junho, uma altura em que a maior parte das pessoas com mais de 60 anos já estará vacinada.

O ministro alertou ainda que a administração desta vacina deve ser realizada após uma explicação médica dos efeitos colaterais "sérios, mas muito raros" do fármaco.