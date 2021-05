Vacinação atrasada no Multiusos de Guimarães devido a fuga de gás

Os profissionais que se encontravam no interior do pavilhão foram retirados “por uma questão de precaução”.

Uma fuga de gás numa obra num local próximo ao Multiusos de Guimarães atrasou, esta segunda-feira, o programa de vacinação ali agendado.

Segundo declarações do diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave transmitidas à agência Lusa pela Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), a Proteção Civil foi acionada no momento em que a fuga de gás foi detetada.

Os profissionais que se encontravam no interior do pavilhão foram retirados “por uma questão de precaução”, tendo a vacinação arrancado com uma hora e meia de atraso.