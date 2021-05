RTP repudia declarações Galamba e diz que caso é mais grave por envolver um membro do Governo

A direção de informação da RTP já veio reagir às declarações do secretário de Estado Adjunto e da Energia que se referiu ao programa Sexta às 9 como “estrume” e “coisa asquerosa”.

A estação pública repudia as palavras de João Galamba que "atentam contra o bom nome da RTP e da sua jornalista Sandra Felgueiras", além de desrespeitarem a liberdade de informação.

A direção de informação RTP sublinha ainda que a situação é mais grave devido ao facto de o autor ser secretário de Estado. As declarações "vindas da parte de um membro do Governo assumem particular gravidade", defende o canal, acrescentando que "nem por isso condicionarão o trabalho dos jornalistas".

Recorde-se que a polémica começou quando o utilizador do Twitter, que dá pelo nome @soundpeaks, escreveu: “Todas as semanas abro uma garrafinha do @Joaogalamba e sento-me a ver o estrume por ele produzido”, partilhando um link do episódio do programa, conduzido por Sandra Felgueiras na estação pública, sobre a polémica em torno do Zmar.

João Galamba não hesitou em responder: “Lamento, mas estrume só mesmo essa coisa asquerosa que quer ser considerada “um programa de informação”. Mas se gosta desse caso psicanalítico em busca da sua expiação moral, bom proveito”.

Entretanto, o governante apagou o seu comentário, mas a internet, no geral, e as redes sociais, em particular, têm memória de elefante e a resposta de Galamba já tinha sido eternizada em printscreens, reproduzidos depois no próprio Twitter, como prova da sua existência.