Portugal é o país da UE com menos novos casos de covid-19 por milhão de habitantes

Portugal é o país da União Europeia (UE) com menos novos casos diários de covid-19 na última semana, de acordo com os dados do site estatístico Our World in Data.

Há uma semana, Portugal era o segundo país com menos novos casos diários, só atrás da Finlândia. Esta semana, o número de novas infeções por milhão de habitantes desceu de 39,72 novas infeções por covid-19 para 32,29 e o país lidera a tabela.

Neste indicador, é o Chipre que está em pior situação, com uma média de 499 novos casos diários. Segue-se a Suécia (483,6), Países Baixos (438,6), Lituânia (427,5) e Croácia (324,4).

Por outro lado, Portugal é também um dos países da UE com menos mortes por milhão de habitantes nos últimos sete dias, embora este valor tenha aumenta ligeiramente face à ultima semana de 0,17 para 0,21 - o mesmo valor que a Finlândia. Há sete dias, Portugal era o país da UE com menos mortes diárias. Esta semana está atrás da Dinamarca (0,17).

Já a Croácia é o país que está pior neste indicador, com 9,99 novas mortes diárias por milhão de habitantes. Segue-se a Bulgária (8,9), Grécia (7,8), Polónia (7,3) e Eslováquia (6,6).

Agora, a média de novas mortes diárias da UE está em 3,73, uma descida face à semana passada, quando era de 4,46, e a mundial em 1,66, era de 1,71.

A média de novos casos diários da UE é 185, na semana passada era de 222,8, e a mundial é 99,9, era 104,11.