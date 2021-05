Príncipe Carlos só viu Archie, filho de Meghan e Harry, duas vezes

Fonte próxima da família real revelou que o filho mais velho da Rainha Isabel II só esteve com o neto duas vezes. Mas há quem tenha visto o menino uma só vez desde o seu nascimento.

O príncipe Carlos esteve com o neto mais novo, Archie, apenas duas vezes desde o seu nascimento, em 2019.

O debate sobre a proximidade da família reacendeu-se na passada quinta-feira, 6 de maio, quando o filho de Meghan Markle e do príncipe Harry celebrou dois anos. A família real assinalou o aniversário do menino, mas as imagens escolhidas para o efeito não passaram despercebidas dos fãs: todas elas tinham sido tiradas quando Archie era um recém-nascido.

Agora, fonte próxima da família real adiantou ao Daily Mail que além das poucas vezes em que o príncipe Carlos viu o neto, também os tios, os duques de Cambridge, e os primos podem contar pelos dedos de uma só mão as vezes em que estiveram com Archie.

De acordo com a mesma fonte, Archie esteve com os filhos de William e Kate - George, Charlotte e Louis - apenas uma vez.

'A verdade é que o Príncipe Carlos só viu o neto duas vezes desde que ele nasceu. Na verdade, cada membro da família de Harry pode facilmente contar por uma mão o número de vezes em que viram Archie depois do seu nascimento e antes de a família deixar o Reino Unido. É uma situação muito triste”, disse.

Segundo o jornal britânico, os duques de Sussex raramente saíram da sua casa em Windsor após o nascimento de Archie, com exceção de umas férias em Ibiza, em agosto de 2019, e de uma ida ao sul de França, a convite de Elton John. Harry e Meghan ter-se-ão recusado a juntar-se à família real nas suas férias anuais na Escócia e em novembro viriam a mudar-se para o Canadá antes de passaram a residir oficialmente na Califórnia.