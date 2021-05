TAP avança com pedido de insolvência da Groundforce

A TAP vai avançar com o pedido de insolvência da Groundforce. “Na presente data, a TAP irá requerer junto dos Juízos de Comércio de Lisboa do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa a declaração de insolvência da sociedade SPdH – Serviços Portugueses de Handling, S.A., também conhecida pela sua marca comercial Groundforce Portugal (a “SPdH”)”, revela em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A ideia de, acordo com a companhia aérea é “salvaguardar a viabilidade e a sustentabilidade” da Groundforce, “assegurando a sua atividade operacional nos aeroportos portugueses”.

No mesmo comunicado, a TAP identifica-se como “credora” da SPdH, o que lhe confere “legitimidade” para avançar com o pedido de insolvência da empresa. A justificar esta ação estão três fatores: o “agravamento da situação financeira da SPdH”; a “inexistência de soluções credíveis para a possibilidade de obtenção de financiamento por parte desta sociedade (em particular, na sequência da recusa de financiamento e de prestação de garantia por parte da Caixa Geral de Depósitos e do Banco Português de Fomento); e a “falta de condições que, na perspetiva da TAP, o acionista maioritário da SPdH, por si ou através dos membros que indicou para o órgão de administração da SPdH, tem para restabelecer a confiança dos seus credores”.

O i sabe que Alfredo Casimiro que detém 50,1% da Groundforce está a contestar a decisão, o que poderá pôr em causa o pagamento dos salários de cinco a seis meses, uma vez que, poderá representar uma verdadeira batalha jurídica.

Esta decisão da TAP surge depois de a Assembleia Geral de acionistas da Groundforce ter deliberado “por unanimidade, a destituição por justa causa e com efeitos imediatos do Paulo Leite, que foi até há pouco o CEO da empresa”, afirmou a Pasogal, acionista maioritária da empresa de handling.

A empresa de Alfredo Casimiro explicou que “esta deliberação fundamenta-se na prática de sucessivos atos de gestão que lesaram a empresa, bem como de notícias alimentadas pelo próprio e nunca desmentidas, que contribuíram para a deterioração do ambiente interno e da relação entre os seus acionistas”.