Câmaras de vigilância apanham homem a encostar orgão genital em mulher grávida dentro de loja

Um vídeo, captado pelas câmaras de segurança de uma loja no município brasileiro de Montes Claros, e que mostra uma mulher grávida a ser vítima de importunação sexual, tornou-se viral nas redes sociais.

As imagens, captadas este domingo, mostram um homem a retirar o órgão genital para fora das calças, enquanto se tapa com um tabuleiro para talheres. Depois aproxima-se de uma mulher grávida e coloca-se atrás desta.

A mulher, que está grávida de oito meses, apresentou queixa por importunação sexual depois de ter acesso às imagens.

“A loja estava cheia e não percebi ninguém encostando em mim. Quando fui pagar a conta no caixa, escutei pessoas comentando que tinha um homem dentro da loja tentando bulinar [apalpar] as mulheres e até perguntaram se teria sido comigo, eu disse que não. Fui embora pra casa e, mais tarde, meu celular começou a tocar muitas vezes e chegaram muitas mensagens de familiares perguntando o que tinha acontecido porque viram o vídeo nas redes sociais”, disse a vítima, citada pelo site brasileiro G1.

“Só fiquei sabendo que foi comigo mesmo após ter acesso ao vídeo. Nem sei explicar o que senti, foi muito constrangedor. A gente vê isso acontecendo nos noticiários, mas nunca pensa que vai acontecer com a gente, ainda mais estando grávida. Fiquei sem chão, desnorteada, é um sentimento de revolta”, acrescentou.

A dona da loja revelou ao mesmo site que não se apercebeu imediatamente do que tinha acontecido, uma vez que a loja estava cheia.

“A loja estava cheia e eu estava na caixa com a minha filha, não sabíamos o que estava acontecendo. Uma funcionária saiu para pegar água viu, se assustou e chamou outra funcionária. Depois, elas avisaram um cliente que chamou atenção dele. Ele pagou uma caixa de sabonetes no caixa e saiu da loja. Só depois quando fomos olhar as câmaras, percebemos que ele estava andando no corredor da loja mostrando o pénis”, disse, explicando que começou por divulgar o vídeo para encontrar o suspeito, mas que entretanto este foi removido para não expor a identidade da vítima.

As autoridades vão agora investigar o caso. O suspeito ainda não foi identificado.