Quanto custam as vacinas? Ainda faltam contratos

Quatro meses depois do início da campanha de vacinação ainda só estão disponíveis no Portal BASE contratos relativos à compra de vacinas da covid-19 da Pfizer e da Moderna. Apenas os contratos da Pfizer, que chegaram a ser publicados rasurados, incluem o valor unitário das vacinas. Como i noticiou, numa primeira encomenda, cada dose custou 12 euros e, numa segunda, o valor subiu para 15,50 euros – valor acordado a nível europeu. Já os contratos da Moderna não indicam o valor unitário, mas tendo em conta o número de doses referido publicamente e o montante, é possível calcular que os 2,8 milhões de doses a que referem dois contratos disponíveis rondaram 15 a 18 euros cada. A vacina da Astra ainda não tem nenhum contrato no Portal Base (seria, segundo informação que veio a público em dezembro, a mais barata). O mesmo se passa com a vacina da Janssen. Somando apenas os dois contratos da Pfizer e os dois contratos da Moderna disponíveis, a despesa ascende a 134 ME (mais IVA de 6%).

Segundo o Infarmed, até à semana passada foram notificadas em Portugal 5359 reações adversas em mais de 3 milhões de inoculações. A grande maioria (73,5%) à vacina da Pfizer, a mais usada: houve 1,5 reações por cada mil doses dadas. Foram reportadas 1122 reações à vacina inglesa, 1,3 por cada mil doses administradas. A vacina da AstraZeneca, que levantou mais receios pela ligação a coágulos raros, tem tido até aqui menos reações em Portugal. Já no caso da vacina da Janssen, da qual até à semana passada só tinham sido dadas 6533 doses, ainda não foram notificadas reações. Do total de reações, 43% foram graves e registaram-se já 34 óbitos após a vacina, segundo o Infarmed “sem relação causal direta demonstrada” e a maioria idosos com saúde frágil.