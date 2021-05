Efemérides de 11 de maio

1927 Foi fundada há 94 anos a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, na Califórnia, responsável pelos Óscares (entregues desde 1929, e inspiradores de outros galardões culturais, como os Grammy, os Tony, ou os Emmy).

1949 Sião mudou há 72 anos o nome para Tailândia.

1991 Foi publicada há 30 anos a Lei do Multipartidarismo, em Angola – sem afectar o sistema de ditadura do MPLA (com Santos ou Lourenço).

1999 Abriu há 22 anos a Casa do Artista, na Estrada da Pontinha, em Lisboa, segundo ideia trazida do Brasil em 1965 por Raul Solnado (1929-2009), seu antigo director.

2001 A edição em português da Wikipédia (que se iniciara internacionalmente em Janeiro anterior) foi lançada há 20 anos.

2006 A Assembleia da República, de maioria socialista (Governo Sócrates) aprovou há 15 anos a Lei de Base da Protecção Civil.

2008 Portugal, há 13 anos, com o Governo Sócrates, estabeleceu um acordo para pagar à Venezuela importações de dez mil barris de petróleo diários (num total de 30 mil barris) com exportações de produtos farmacêuticos, tecnológicos e agroalimentares.

2017 O Tribunal de Justiça da UE determinou há 4 anos que as companhias aéreas que operem no seu território devem indemnizar os passageiros por cancelamentos de voos se não demonstrarem que os informaram ao menos duas semanas antes da data prevista de partida.

2018 A estátua que homenageia Mário Soares (1924-2017), no jardim do Campo Grande, em Lisboa, foi vandalizada há 3 anos, pouco depois da sua inauguração.

2019 O Presidente promulgou há 2 anos Decreto de repunha parte dos salários cortados aos professores (9 meses e 18 dias) – que na altura justificou grandes lutas da classe.

2020 A OMS advertiu há 1 ano ser necessária “extrema vigilância” à medida que muitos países começaram a facilitar os bloqueios.