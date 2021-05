Jennifer Lopez e Ben Affleck novamente juntos 17 anos após o fim da relação

Jennifer Lopez e Ben Affleck estarão novamente juntos. Os atores foram vistos de mãos dadas, enquanto caminhavam para um jato privado que os terá levado para uns dias de férias “a dois” no estado de Montana, nos EUA, conta o Daily Mail.

“Bennifer” – como ficaram conhecidos pelos fãs – começaram a namorar no verão de 2002 e ficaram noivos em novembro do mesmo ano. Em setembro de 2003 cancelaram o noivado e anunciaram, na primavera de 2004, o fim da relação.

Segundo fontes próximas, o casal reaproximou-se após iniciativa do ator, de 48 anos. “O Ben procurou-a para ver como ela estava e jantaram juntos algumas vezes no último mês. Tudo é muito natural entre eles e a química é surreal. Eles continuam onde pararam e estão a aproveitar a companhia um do outro agora”, revelam.

Recorde-se que ambos os atores ficaram recentemente solteiros. Jennifer Lopez, de 51 anos, anunciou o fim do noivado com Alex Rodriguez no mês passado. Já Ben Affleck separou-se da atriz Ana de Armas em janeiro.