Menino de dois anos atropelado por carro em Valongo

Deu entrada no hospital de S. João com ferimentos graves.

Um menino de dois anos sofreu ferimentos graves após ter sido atropelado por um carro, quando seguia com os pais, na rua de S. Vicente, em Alfena, Valongo.

O alerta para o acidente foi dado às 12h06 e, segundo o Correio da Manhã, a criança foi assistida no local pelos Bombeiros de Ermesinde, pela equipa da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valongo e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do S. João.

O menino foi transportado para Hospital de S. João, no Porto, onde deu entrada nas urgências com ferimentos graves.

A GNR de Alfena esteve no local e investiga agora as circunstâncias do acidente.