Primeiro-ministro vai visitar Odemira esta terça-feira

António Costa vai deslocar-se, ainda esta terça-feira, a Odemira, no concelho de Beja. Segundo a Rádio Renascença, que cita fonte do gabinete do primeiro-ministro, a visita tem como objetivo a participação “numa reunião de trabalho e assinatura de protocolos tendo em vista dar resposta às necessidades habitacionais verificadas no concelho".

A reunião está marcada para as 17h30, no Cine-Teatro de Odemira.

De realçar que o concelho de Odemira tem sido notícia nas últimas semana devido às cercas sanitárias impostas em duas freguesias – São Teotónio e Longueira/Almograve – e ao facto de vários imigrantes, trabalhadores agrícolas, sem condições de habitabilidade terem sido transferidos para o complexo turístico do Zmar.