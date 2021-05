Rui Rio espera que Suzana Garcia seja mais contida do que na TV

Rui Rio admitiu que nunca falou com a candidata do PSD à câmara da Amadora e espera que Suzana Garcia não utilize na campanha eleitoral a mesma linguagem dos comentários na televisão.

Numa iniciativa online organizada pela JSD de Lamego, o líder do PSD foi questionado sobre a opção do partido e garantiu que esta escolha “não fere o PSD”. Rui Rio lembrou que a ex-comentadora foi convidada pelo Chega para “dois cargos políticos de relevo” e não aceitou. O líder do PSD admitiu, porém, que “algum excesso verbal que ela tinha na televisão” não corresponde à linguagem “clássica” dos dirigentes e militantes do PSD. “Isso é verdade ali naquele contexto. Num contexto de candidatura é bom que não tenha uma linguagem parecida, porque são contextos completamente diferentes. Mas não vejo que ela não tenha alguma afinidade com o Chega”, acrescentou o líder do PSD, numa iniciativa transmitida online nesta segunda-feira.

A relação do PSD com o Chega foi um dos temas principais da conversa entre Rio Rio e os jovens do PSD. O presidente do partido defendeu que a receita passa por “não ostracizar, mas nunca permitir que passem a linha vermelha”.

Rui Rio lembrou que a extrema-direita cresceu em vários países europeus, apesar desses partidos serem ostracizados. Um voto num partido de extrema direita “é um voto igual ao dos outros. Ignorar a vontade do povo será dar força aos que que queremos hostilizar”.

Rui Rio admitiu que o regime está de desgastado e que isso leva a que as pessoas, nomeadamente os mais jovens, se vão afastando da política. A solução passa por reformas profundas, porque este “regime não se adaptou à mudança”, mas o PS não está disponível. “O partido mais conservador de Portugal é o Partido Socialista”, concluiu o líder dos sociais-democratas.