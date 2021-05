Pedro Emanuel vai deixar o Al Ain

A aventura de Pedro Emanuel nos Emirados Árabes Unidos vai acabar, segundo anunciou o Al Ain FC nas suas redes sociais.

O técnico português, que chegou ao clube há 18 meses, orientou o emblema até ao sexto lugar do principal campeonato de futebol do país, mas deixa agora o comando técnico.

"Estou muito feliz pelo tempo que passei neste grande clube. A minha missão termina oficialmente hoje. Quero agradecer à direção, à equipa técnica, aos jogadores e aos adeptos”, declarou Pedro Emanuel, citado pelo próprio clube.

Expressed his wishes for success to @alainfcae..

Pedro: I will never forget the 18 months I spent with Al-Ain Club#alainclub pic.twitter.com/s0Vjjkkl55