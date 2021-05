Menino de nove anos morre após ser atingido por raio no Reino Unido

Um menino de nove anos morreu, na terça-feira, após ser atingido por um raio enquanto jogava futebol em Blackpool, em Inglaterra. De acordo com a imprensa local, o menino – agora identificado como Jordan Banks – estava no campo, por volta das 17h, quando começou uma grande tempestade.

No local estiveram membros da polícia, ambulâncias e um meio aéreo de assistência médica. O menino foi levado para o hospital com vários ferimentos, mas acabou por não resistir, revelou a polícia de Lancashire.

“É um acidente completamente devastador e os nossos pensamentos e corações estão com a família e amigos deste menino que morreu, neste momento triste e stressante”, revelou o chefe da polícia, Nick Connaughton.

Apesar de as investigações para apurar a causa da morte ainda estarem em curso, as autoridades acreditam que morreu devido aos ferimentos provocados pelo raio.

Jordan Banks estava a jogar no campo do clube Spirit of Youth, no entanto não fazia parte da equipa. O secretário do clube revelou, citado pela BBC, que três equipas deviam treinar naquele campo ontem, mas os treinos foram cancelados devido à tempestade.

O menino tornou-se conhecido na sua cidade, Blackpool, por ter corrido, em janeiro, cerca de 48 quilómetros para angariar fundos para uma associação de saúde mental para homenagear o tio, que se suicidou em 2018.