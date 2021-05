Grimes revela que sofreu um ataque de pânico nas gravações do Saturday Night Live com Elon Musk

A cantora Grimes revelou, na terça-feira, que foi hospitalizada após sofrer um ataque de pânico “assustador” durante as gravações do programa norte-americano Saturday Night Live, no qual participou com o namorado, Elon Musk.

“Quase que me esquecia de publicar isto porque tive um ataque de pânico e fui para o hospital ontem [segunda-feira], algo que também foi bastante assustador. Suponho que seja uma boa altura para começar a terapia”, escreveu na legenda de várias fotografias tiradas com Miley Cyrus, que irá apresentar o programa com o empresário.

“Mas mesmo assim, uau, Miley Cyrus é tão boa ao vivo, tão descontraída! Estou muito grata à equipa do SNL por ser tão gentil e me deixar participar como princesa Peach [dos jogos Super Mario]”, continuou.

Apesar de tudo, a cantora ainda aproveitou para brincar com o facto de os seus fãs não serem os maiores admiradores do seu relacionamento com Elon Musk. “Estou tão orgulhosa do meu lindo E (que eu sei que vai incomodar os fãs Grimes, então peço desculpas antecipadamente), mas ele arrasou”, disse.

Grimes, de 33 anos, e Elon Musk, de 49, estão juntos desde setembro de 2018. Em janeiro de 2020 anunciaram que iram ser pais. O bebé – que gerou polémica por se chamar X AE A-Xii – nasceu a 4 de maio.