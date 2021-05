Jornalista britânico "anunciou acidentalmente" a morte da rainha Isabel II

Alaistar Campbell só se apercebeu do erro uns minutos mais tarde.

O jornalista e escritor britânico Alaistar Campbell, que está esta semana, excecionalmente, a apresentar o programa Good Morning Britain devido à Semana de Saúde Mental, deixou milhares de britânicos em alerta devido a uma gafe. Em apenas três dias como apresentador, anunciou a morte da rainha Isabel II.

O antigo porta-voz do Partido Trabalhista estava a conversar com o antigo jogador de futebol Vinnie Jones sobre morte e luto quando disse que se tem “falado muito do príncipe Philip após a morte da Rainha”.

O apresentador só se apercebeu do erro uns minutos mais tarde. “Acho que acidentalmente anunciou a morte da Rainha. Eu queria dizer príncipe Filipe, claro”, disse.

Já a co-apresentadora do programa, Susanna Reid, desvalorizou a situação, dizendo que considera que as pessoas “perceberam exatamente” o que Campbell “queria dizer”.