"Fui ensinada a sentar, calar e nunca lavar a roupa suja em público", diz Olga Romanoff, prima da rainha Isabel II

A princesa e filha do sobrinho mais velho de czar Nicolau II Olga Romanoff deu uma opinião muito clara e polémica em relação às entrevistas dos membros da realeza britânica após a bombástica entrevista do príncipe Harry e Meghan Markle.

Apesar de pertencer a outra família real, Olga Romanoff é prima da rainha Isabel II, uma vez que o czar Nicolau II era primo do rei Jorge V, avô do monarca.

Numa entrevista sobre o documentário “The Queen and her Cousins”, Olga foi questionada pela apresentadora sobre as intervenções televisivas dos filhos e netos da rainha de Inglaterra. “Acha que esse é o caminho a seguir para modernizar a família real? Ou acha que as pessoas deveriam apenas calar-se?", citada pelo Daily Mail.

A princesa respondeu sem hesitar: "Bem, eu fui ensinada a sentar, calar e nunca lavar a roupa suja em público, não importa o que seja. Eu acho que a rainha faz o que é certo".

Olga Romanoff explicou que ser uma princesa na realeza russa “nunca teve impacto sobre si”. “Fui educada de uma forma bastante excêntrica, com governanta e amas", contou. "Embora eu soubesse quem era o meu pai, não teve um impacto porque foste criada nesse meio e isso não te afeta", defendeu.

A princesa russa ainda revelou, na entrevista, que ficou “horrorizada” quando leu um artigo que lhe colocava como possível esposa do seu primo de terceiro grau, o príncipe Carlos, em 1967. “A minha mãe fez o burburinho e eu não sabia de nada. Fiquei horrorizada. A minha mãe disse tudo aquilo sobre mim e eu não tinha permissão para falar por mim mesma", esclarece.