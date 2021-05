Rio diz que dinheiro do Novo Banco dava para pagar um hospital em cada distrito. Acompanhe em direto debate no Parlamento

O primeiro-ministro regressa à Assembleia da República, esta quarta-feira, para o debate sobre política geral, em cima da mesa deverão estar temas como a situação dos imigrantes em Odemira e as contas do Novo Banco. Acompanhe em direto.

[em atualização]

ODEMIRA: "Mais importante do que o levantamento da cerca, foi termos conseguido resolver este problema de fundo" - diz o primeiro-ministro a Jerónimo de Sousa.

Rui Rio: "Dinheiro do Novo Banco dava para construir um hospital central em cada distrito do país. O empréstimo [que o governo fez ao Novo Banco] vai ser pago quando as galinhas tiverem dentes."

António Costa responde a Rui Rio: "Noto que o Dr. Rui Rio confia mais na fisiologia das galinhas do que na Procuradoria Geral da República".

Rui Rio: "Diga aos portugueses, Sr. Primeiro Ministro, que a venda do Novo Banco não foi um grande desastre para Portugal."



António Costa: "Poupamos foi o país a um desastre. Foi evitado um risco sistémico."

Rui Rio: "O Ministro da Administração Interna invade propriadade privada a meio da noite com dispositivo policial, o mesmo dispostivo policial que ontem foi incapaz de travar os festejos do Sporting". Termina assim o tempo de Rui Rio na primeira ronda do primeiro debate do dia.

Catarina Martins, do BE, a António Costa: "O Novo Banco não precisa de nenhuma injeção para cumprir rácios de capital. Compremete-se que não irá levar a cabo nenhuma injeção sem discussão no Parlamento?".

António Costa, em resposta: "Nunca assumirei esse compromisso. É um compromisso de violação de obrigações contratuais. Os contratos são para cumprir."

Reposta de Catarina Martins a António Costa: "É sempre o Estado que paga. O dinheiro não tinha de ser injetado no Novo Banco. O Banco não precisa da injeção. E os administradores ainda pagam bónus a si próprios não obstante os prejuízos. O que diz é que vai fazer a injeção independentemente da lei."

António Costa, a encerrar a primeira ronda com o BE: "Os contribuintes não estão a injetar dinheiro. Estão a emprestar dinheiro ao fundo de resolução. Não há nenhuma norma no Orçamento de Estado que proíba o fundo de resolução de cumprir o contrato. Aguardemos que o fundo de resolução se pronuncie. Para já resta aguardar."