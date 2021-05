The Black Mamba: "O Salvador disse-nos simplesmente para sermos nós próprios"

Os The Black Mamba já estão em Roterdão, nos Países Baixos, a organizar os preparativos para a sua atuação no Festival Eurovisão da Canção.

A banda, que irá competir na segunda semi-final do certame, no dia 20 de maio, com o tema ‘Love is on my Side’ realizou, na terça-feira, o primeiro ensaio da sua atuação e, esta quarta-feira, deu uma das primeiras conferências de imprensa.

Tatanka, vocalista da banda, revelou um conselho dado pelo primeiro e único vencedor português da Eurovisão. “O Salvador [Sobral] disse-nos simplesmente para sermos nós próprios”, contou aos jornalistas, pouco antes de ser desafiado a interpretar a canção vencedora, em 2017, ‘Amar Pelos Dois’.

Sobre o primeiro ensaio – que levou Portugal a subir de posição nas casas de apostas e a ser considerado o ‘dark horse’ desta edição – Tatanka afirma que “foi quase perfeito”.

“Tudo correu bem. O som estava muito bom, o palco é fantástico... Saí só precisos uns ajustes aqui e ali, mas na sexta-feira [dia do segundo ensaio] vai estar perfeito”, disse.

Veja um excerto do primeiro ensaio da banda portuguesa: