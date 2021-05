Diogo Infante reage a confissão insólita de Mónica Sintra

Mónica Sintra confessou, na segunda-feira, no programa Passadeira Vermelha na SIC, que tinha sido obcecada por Diogo Infante, tendo revelado um episódio insólito que deixou os presentes em choque.

“O Diogo tinha um carro descapotável vermelho e estava sempre a passear em Sintra. Eu tirei a matrícula e para saber onde ele morava, liguei para a GNR [Guarda Nacional Republicana] e disse que aquele carro tinha atropelado o meu cão e que precisava de saber a morada do senhor. Não me deram", contou a cantora, perante o espanto e as gargalhadas dos colegas de programa.

"Diogo peço imensa desculpa. Tinha 12/13 anos", acrescentou Mónica Sintra, dirigindo-se diretamente ao ator.

Diogo Infante reagiu com humor à confissão de Mónica Sintra no Instagram.

"Segundo parece, a Mónica Sintra confessou este pequeno segredo, já com alguns anos. Não posso deixar de me sentir lisonjeado, acho! Um beijo grande Mónica", escreveu.