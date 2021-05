Homem levou ex-namorada a viver em "constante terror" após fim de relação de dois meses

A GNR deteve um homem, de 59 anos, esta terça-feira, por violência doméstica, no concelho de Palmela.

A vítima é a ex-companheira do suspeito, de 40 anos, com quem o agressor manteve uma relação de cerca de dois meses.

“Após o fim da relação, o suspeito persistiu em infligir-lhe maus-tratos verbais, psicológicos e ameaças de morte, numa tentativa de provocar medo e inquietação na vítima, sujeitando-a a viver num clima de constante terror e a temer pela própria vida”, informa a GNR em comunicado, esta quarta-feira.

Após diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção.

O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Setúbal, tendo-lhe sido decretadas as medidas de coação de apresentações semanais no posto policial da sua área de residência, proibição de contactos com a vítima por qualquer forma ou meio e proibição de aproximação da sua habitação.