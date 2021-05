Maria Vieira ataca Malato após comentário polémico sobre Ricardo Araújo Pereira

José Carlos Malato recorreu às redes sociais para criticar Ricardo Araújo Pereira, nomeadamente pela forma como o humorista conduz as entrevistas no programa 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha', da SIC. Contudo, horas depois, o apresentador acabou por pedir desculpa ao comediante pela linguagem utilizada. Quem não ficou indiferente ao sucedido foi Maria Vieira, que fez questão de comentar o tema deixando algumas ‘farpas’ a José Carlos Malato.

“O Malato acusou o Ricardo Araújo Pereira (utilizando um português vernáculo digno de um 'apresentadeiro' de televisão pago com os impostos de quem trabalha) de ser um 'lambe col#õ#s'”, começou por escrever a atriz, numa publicação partilhada no Facebook.

“Será esta linda declaração o início de um novo romance mediático que irá encher as páginas daquelas revistas idiotas que são lidas por pessoas com cerca de um neurónio e meio?”, questionou.