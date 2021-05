Morreu a atriz Maria João Abreu. Tinha 57 anos

A atriz estava internada desde o passado dia 30 de abril, no Hospital Garcia da Orta, em Almada, na sequência de um aneurisma.

Maria João Abreu morreu, esta quinta-feira, aos 57 anos, avançou a SIC, estação com a qual a atriz trabalhava atualmente. A notícia foi também confirmada pelo marido da atriz.

"A minha João partiu", afirmou João Soares, numa publicação nas redes sociais. "Infelizmente, todo o meu amor por ela, todo o amor da família e todo o amor dos amigos não foi suficiente para impedir que esta viagem se iniciasse.", continuou.

Segundo João de Carvalho, a atriz desmaiou durante as gravações da novela ‘A Serra’, tendo sido socorrida pelo colega José Mata. O ator contou ainda que Maria João Abreu “estava muito magra” e tinha “sofrido dois aneurismas”.

Maria João Gonçalves Abreu Soares nasceu a 14 de abril de 1964, em Lisboa. Começou a carreira profissional no teatro em 1983, contando já com quase 40 anos de carreira, mas foi na televisão que se tornou conhecida do público português.

Em 1985, casou com o ator José Raposo, com quem teve dois filhos: Miguel Raposo, de 35 anos, e Ricardo Raposo, de 28. Separaram-se em 2008.

Estava casada, desde setembro de 2012, com João Soares.