Polícia Judiciária faz buscas nas instalações no Governo da Madeira

A Polícia Judiciária (PJ) e o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) realizaram, esta quinta-feira, buscas nas instalações do Governo da Madeira. Em causa está o concurso relativo à ligação marítima entre o Funchal e Portimão.

"Aquilo que fomos confrontados esta manhã foi, uma vez mais, e tendo por motivos uma denúncia anónima, o DCIAP e a PJ no Governo Regional a solicitar informação do concurso público internacional do 'ferry' que fez as ligações marítimas durante dois anos consecutivos entre a Madeira e Portimão", disse o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado.

O Governo da Madeira fora alvo de buscas a 17 de março, também na sequência de uma denúncia anónima, devido a "factos suscetíveis de integrar a prática de crimes de prevaricação, corrupção e participação económica em negócio", segundo uma nota divulgada na altura na página da internet do DCIAP. Em causa estava a venda da Quinta dos Arcos e a concessão da Zona Franca da Madeira ao Grupo Pestana.

Até ao momento não foram constituídos arguidos.