Ronaldo no Sporting? "Para o ano ele joga lá em Alvalade, vou convencê-lo", promete Dolores Aveiro

O capitão da seleção portuguesa ainda tem um ano de contrato com a Juventus.

Cristiano Ronaldo poderá voltar ao clube que o viu crescer, pelo menos no que depender da mãe, Dolores Aveiro.

A fiel adepta dos ‘leões’ assistiu ao jogo que deu ao Sporting o título de campeão nacional de futebol, na passada terça-feira, e prometeu que irá “convencer” o filho a voltar a Alvalade.

Quando questionada pela TVI24 sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo voltar ao Sporting, a ‘Dona Dolores’ prometeu que irá “falar com ele”.

“Para o ano ele vai jogar lá em Alvalade, vou convencê-lo e ele ainda vai voltar”, disse, enquanto celebrava a vitória do clube com amigos e família, no Funchal.

Ao que tudo indica, Dolores Aveiro já está de volta a Turim, em Itália, mas ainda não se sabe se irá cumprir a promessa, até porque o capitão da seleção portuguesa ainda tem um ano de contrato com a Juventus.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo chegou à academia do Sporting com apenas 11 anos. Aos 17 já jogava na equipa principal, tendo deixado o clube para ir para o Manchester United, em 2003. Recentemente, em 2015, confessou que ainda gostava de ser campeão pelo clube de Alvalade.